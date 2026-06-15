EU-kopstukken blij met akkoord tussen Iran en VS

BRUSSEL (ANP) - De EU-kopstukken António Costa en Ursula von der Leyen hebben het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten verwelkomd. De voorzitters van de Europese Commissie en van de regeringsleiders schrijven op X uit te kijken naar een einde aan de oorlog en de heropening van de Straat van Hormuz.

"Wapens moeten nu zwijgen, en openstaande geschillen moeten vreedzaam worden opgelost, in overeenstemming met het internationaal recht", aldus Costa. De Portugees stelt dat de Europese Unie bereid is om bij te dragen aan een "alomvattende strategie voor duurzame vrede in heel het Midden-Oosten".

Von der Leyen benadrukt dat in de regio geen stabiliteit kan zijn zonder vrede in Libanon, dat ook betrokken is bij de deal.

De EU heeft eerder actief bemiddeld tussen Iran en de VS, maar speelde die rol niet bij de totstandkoming van het huidige akkoord. Dat werd aangekondigd door de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif en bevestigd door Iran en de VS. Volgens hem wordt de deal vrijdag ondertekend in Zwitserland.