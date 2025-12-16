ECONOMIE
EU-landen aan Russische grens willen meer Europese hulp

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 16:29
anp161225163 1
HELSINKI (ANP) - De EU-landen aan de Russische grens mogen niet alleen opdraaien voor hun veiligheid, vinden ze. Acht 'oostflankstaten' vragen de Europese Unie om hun verdediging tegen Rusland "onmiddellijk" en met voorrang te versterken.
"Europa's oostflank is een gezamenlijke verantwoordelijkheid", stellen de leiders van Zweden, Finland, Polen, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië en Bulgarije na een 'Oostflanktop' in Helsinki. Die "heldere en ondubbelzinnige boodschap" geven ze af in de aanloop naar onderhandelingen over bijvoorbeeld de nieuwe EU-meerjarenbegroting.
De acht landen geven elk meer of zelfs veel meer uit aan defensie dan een doorsnee EU-land. Maar ze hebben toch hulp nodig om Rusland van zich af te houden, stellen ze. Zeker als de grote buur na een toekomstig staakt-het-vuren in Oekraïne daarvoor de handen vrijheeft. Rusland is volgens de acht uit op een 'bufferzone' langs zijn hele westgrens - op hun grondgebied.
