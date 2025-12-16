NPV teleurgesteld in meerderheid voor initiatiefwet embryokweek

VEENENDAAL (ANP) - De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is teleurgesteld in de Kamermeerderheid die dinsdagmiddag voor de initiatiefwet voor embryokweek stemde. Dat zegt directeur Bert-Jan Heusinkveld. "Daarmee gaat wel een wissel om. Leven wordt nu gekweekt om instrumenteel gebruikt te worden. Het gaat niet meer over het leven van het embryo, maar de dienst van het embryo voor onderzoeksdoelen", aldus de directeur van de christelijke organisatie.

Dat die onderzoeksdoelen goed kunnen zijn, zoals het voorkomen van erfelijke ziekten, trekt Heusinkveld niet in twijfel. "Maar het doel heiligt dit middel niet. Onderzoek snap ik, maar moeten we daarvoor mensenlevens opofferen? Dat is wat er feitelijk gebeurt. Nu betekent dit: wij bepalen als mens welk embryo zich mag ontwikkelen en welk als instrument gebruikt wordt. Het gaat om zich ontwikkelend mensenleven."

Een ruime meerderheid van 90 Kamerleden stemde voor de initiatiefwet van D66 en VVD, tegenover 59 tegenstemmers.