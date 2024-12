EU-landen eisen minder administratieve rompslomp voor boeren

BRUSSEL (ANP) - Het aanvragen van en rapporteren over Europese subsidies uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moet veel eenvoudiger. Dat hebben de EU-ministers van Landbouw maandag in Brussel besloten. Boeren hebben te maken met te veel administratieve rompslomp, volgens de ministers. Ze roepen de Europese Commissie op om procedures voor boeren die aanspraak maken op Europese subsidies te vereenvoudigen.

Boeren klagen al langer over de administratieve rompslomp die daarbij komt kijken. Sommige boeren moeten extra hulp inhuren om de papieren juist en op tijd in te vullen. Andere boeren draaien zelf overuren om aan de administratieve eisen van de Europese Unie te voldoen. Zo moeten boeren aangeven hoeveel land ze bezitten en welke gewassen ze daarop verbouwen. Ook moeten ze bewijzen dat ze zich aan Europese regels houden over het gebruik en afvoeren van mest of over het inzaaien van stroken voor wilde bloemen.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is een grote pot met Europees geld. Het is een van de grootste uitgavenposten van de Europese Unie. Boeren kunnen aanspraak maken op geld uit het GLB voor onder meer inkomenssteun of voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.