Zoeken naar slachtoffers Tarwekamp bijna afgerond

DEN HAAG (ANP) - Het zoeken naar slachtoffers onder de resten van de ingestorte woongebouwen aan de Tarwekamp in Den Haag is bijna klaar. Dat meldt de veiligheidsregio. "Een speurhond kamt het laatste gedeelte van een kelderruimte uit. Als de hond geen slachtoffers meer vindt, is het zoeken klaar." Het zoeken in de kelder is volgens de zegsman lastig omdat er veel water en puin in de ruimte ligt. Bewoners van vijf of zes woningen mogen maandagmiddag waarschijnlijk onder begeleiding spullen halen.

Sinds de ontploffingen zaterdagochtend zijn zes lichamen geborgen. Het laatste slachtoffer werd in de nacht van zondag op maandag rond 02.30 uur gevonden in de kelderruimte. Dat is ook het laatste gedeelte van het complex dat doorzocht werd, aldus een woordvoerder van Haaglanden Veilig.

In totaal zijn vier gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen zijn ernstig gewond. Over hun toestand worden geen mededelingen gedaan.