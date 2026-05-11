Amerikaan test 'mild positief' op hantavirus na evacuatie Hondius

WASHINGTON (ANP) - Een Amerikaan die geëvacueerd is van het cruiseschip m/v Hondius heeft "mild positief" getest op het hantavirus, meldde het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid in de nacht van zondag op maandag in een verklaring. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meldt op basis van Amerikaanse informatie dat het gaat om een "zwakke" positieve test, die als positief wordt beschouwd. De persoon zou geen ziekteverschijnselen hebben.

Een andere passagier die van het schip werd gehaald, vertoont "lichte symptomen" van het hantavirus, meldt het Amerikaanse ministerie. De twee zaten aan boord van hun vlucht naar de VS strikt gescheiden van elkaar en anderen. Dat moet volgens het ministerie worden gezien als een voorzorgsmaatregel.

De krant The New York Times schrijft op basis van een anonieme bron dat zeventien Amerikaanse opvarenden van het cruiseschip inmiddels zijn geland in de VS. Ze worden overgebracht naar de National Quarantine Unit in Nebraska, volgens Amerikaanse media een van de modernste quarantainecentra in het land. Het is specifiek ontworpen om mensen op te vangen die zijn blootgesteld aan gevaarlijke en besmettelijke aandoeningen.

De passagiers worden daar volgens de krant dag en nacht in de gaten gehouden door medisch personeel. Onduidelijk is nog hoe lang ze in quarantaine gaan.