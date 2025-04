EU-ministers demonstratief naar Oekraïne op Russische feestdag

BRUSSEL (ANP) - De buitenlandministers van de EU-landen willen op een Russische feestdag vol militair machtsvertoon bijeenkomen in Oekraïne. Mogelijk worden ook Europese leiders die 9 mei in hoofdstad Kyiv verwacht.

Rusland viert over twee weken de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Het Kremlin verbindt die strijd waar het maar kan met de oorlog tegen Oekraïne en de strijd met diens Europese bondgenoten, die de nieuwe nazi's zouden zijn. In Moskou vindt onder meer een grote militaire parade plaats, waarvoor wereldleiders als de presidenten van China, India en Brazilië zijn uitgenodigd.

Om tegenwicht te bieden en hun blijvende steun aan Oekraïne te onderstrepen, beleggen buitenlandminister Caspar Veldkamp en zijn Europese collega's volgens Brusselse bronnen die dag een vergadering in de West-Oekraïense stad Lviv. Mogelijk is er ook een bijeenkomst van Europese leiders in Kyiv. Maar premier Schoof zal daar volgens ingewijden zeker niet bij zijn. Hij bezoekt dan Caribisch Nederland.