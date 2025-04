Onderwegpas moet reizen in OV toegankelijker maken voor minima

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat zich sterk maken voor een landelijke reispas waarmee mensen met een laag inkomen gratis of met korting in daluren met het openbaar vervoer kunnen reizen. Betrokkenen kunnen hiermee zowel met de trein, bus, tram als metro reizen, melden minister Barry Madlener en staatssecretaris Chris Jansen (Infrastructuur, PVV) in een Kamerbrief over de klimaatmaatregelen.

Het is de bedoeling dat mensen die leven op het sociaal minimum meer mogelijkheden krijgen om te reizen en daardoor meer kunnen ondernemen met bijvoorbeeld werk, vrienden en familie.

Het kabinet wil hiervoor de komende zeven jaar in totaal 157,5 miljoen euro uit het Klimaatfonds halen en nog eens 152,5 miljoen euro loskrijgen uit het Europese sociale klimaatfonds SCF, dat zich richt op maatregelen tegen energie- en vervoersarmoede.

Decentrale overheden zijn bereid mee te betalen aan het nieuwe product, de Onderwegpas OV. Het ministerie, de overheden en vervoerders hebben dat onlangs afgesproken.