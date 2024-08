EU noemt Oekraïense aanval in Koersk vorm van zelfverdediging

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Unie vindt de Oekraïense operaties in de Russische regio Koersk een vorm van zelfverdediging. Oekraïne vecht een "legitieme verdedigingsoorlog", zegt een woordvoerder van de Europese buitenlandchef Josep Borrell. Het land mag zich verdedigen ook door "de vijand te treffen op zijn grondgebied".

De EU kan rekenen op de "volledige steun voor Oekraïne in de legitieme zelfverdediging tegen de agressie" van Rusland, aldus de woordvoerder. Die steun is "politiek, financieel, humanitair, diplomatiek en militair".

Rusland heeft de noodtoestand uitgeroepen in Koersk. Volgens het Russische ministerie van Defensie hebben zo'n duizend Oekraïense militairen een aanval uitgevoerd op het gebied. De Oekraïense krijgsmacht heeft vooralsnog niets gezegd over activiteiten in Koersk.