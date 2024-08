Wegafsluitingen in Zuid-Holland bij Tour de France Femmes

ROTTERDAM (ANP) - De wielerwedstrijd voor vrouwen, de Tour de France Femmes, zorgt komende maandag en dinsdag voor de nodige wegafsluitingen in Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sluit voor de eerste drie etappes diverse A- en N-wegen en afritten tijdelijk af en leidt het verkeer om. Ook in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en de tussenliggende gemeenten zijn beperkingen.

In het centrum van Rotterdam is zondag tussen 06.00 en 14.00 uur een aantal wegen afgesloten tijdens de festiviteiten in aanloop naar de start van de wielerwedstrijd. Ook op maandag en dinsdag zijn in Rotterdam wegen tijdelijk afgezet en gelden parkeerverboden. Maandagmiddag zijn ook delen van Den Haag tijdelijk niet bereikbaar.

De finale van de eerste etappe van Rotterdam naar Kijkduin gaat via Schiedam, Vlaardingen en het Westland en rijdt door onder meer de Schilderswijk en langs het Zuiderpark in Den Haag. Het ongemak voor weggebruikers duurt ongeveer van 13.00 tot 17.00 uur, meldt de organisatie. De wegen gaan na het passeren van de rensters en volgers zo snel mogelijk weer open, beloven de gemeenten.

Vervolg

De Tour doet maandag in de etappe van Rotterdam naar Den Haag ook de Blankenburgverbinding met daarin de Maasdeltatunnel aan. Deze toltunnel in aanbouw gaat pas op 7 december open voor het wegverkeer. Door het hoogteverschil is de toltunnel door de organisatie van de ronde zelfs opgenomen in het bergklassement als "col" van de 4e categorie.

Dinsdag zijn er twee etappes. Eerst is er een rit in lijn van Dordrecht naar Rotterdam en later op de dag is er een tijdrit in Rotterdam die onder meer voert over de Erasmusbrug en de Willemsbrug. Woensdag verlaat de Ronde van Frankrijk Nederland. De vierde etappe voert van het Limburgse Valkenburg naar Luik in België. De Tour eindigt op zondag 18 augustus met een aankomst op Alpe d' Huez.