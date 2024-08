'Dubbel gevoel' bij zeilduo Van der Meer/Bouwer na medalrace

MARSEILLE (ANP) - Zeilers Laila van der Meer en Bjarne Bouwer hebben op de Olympische Spelen gemengde gevoelens overgehouden aan hun medalrace in de Nacra 17-klasse. De nummers 6 van het toernooi kwamen in de afsluitende wedstrijd tot een knappe vierde plek, maar werden in het klassement gepasseerd door de winnende Fransen.

"Als je vierde in de medalrace wordt, dan kun je niet echt heel ontevreden zijn", zei Van der Meer. "We hadden niet echt een supergoede start en dan is het knap dat we daarna alsnog bovenkomen. Het is toch een beetje zuur om dan ingehaald te worden, nadat je een goede wedstrijd hebt gevaren. Dus het voelt een beetje dubbel."

Van der Meer (24) en Bouwer (21) bleven zaterdag tijdens hun tweede race van de Spelen vastzitten aan de startboot, maar zetten daarna een stijgende lijn in. "We hadden een hele stroeve start, maar we zijn eigenlijk elke dag een beetje beter gaan zeilen", beaamde Bouwer. "Dat is supergoed en ik denk dat we ons niveau gewoon hebben gehaald. Daar kunnen we wel tevreden mee zijn."

Stap omhoog

Na hun deelname aan de olympische jeugdzomerspelen in 2018 waren ook de officiële Spelen goed bevallen. "Met de wedstrijden ben je zo gefocust en doe je gewoon je ding. Maar alles eromheen, je familie en vrienden die komen, dat is speciaal. Ze hebben 21 jaar alles ervoor opgegeven om ons hier te krijgen en dat we dan hier zijn, is wel heel mooi", wist Bouwer.

Van der Meer en Bouwer hopen in 2028 mee te doen aan de Spelen van Los Angeles. "Dat is wel de bedoeling", zeiden ze in koor. "We hebben nu nog vier jaar om nog een stap omhoog te zetten", besloot Bouwer.