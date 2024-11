EU op klimaattop niet blij met teksten over uitstoot en fossiel

BAKOE (ANP) - Niet alleen over klimaatfinanciering wordt nog fel gediscussieerd op de klimaattop in Bakoe, die zijn eindfase is ingegaan. Europese onderhandelaars op de COP29 zijn ook ontevreden over de teksten die gastland en voorzitter Azerbeidzjan tot dusver heeft opgesteld over het verminderen van CO2-uitstoot- en wat dat betekent voor fossiele brandstoffen.

"We kunnen niet accepteren dat de vorige COP voor sommigen blijkbaar niet heeft plaatsgevonden", reageerde eurocommissaris Wopke Hoekstra op een concepttekst die donderdagochtend naar buiten werd gebracht. "Dit is duidelijk niet wat we vorig jaar aan onszelf hebben beloofd", verwees hij naar de afspraken die landen vorig jaar in Dubai maakten.

Een belangrijk en volgens sommigen zelfs "historisch" punt dat in Dubai op papier werd gezet, was de oproep aan alle landen om "een transitie weg van fossiele brandstoffen" te maken. Daarover staat in het concept dat in Bakoe rondgaat ook wel iets opgeschreven, maar met veel meer omhaal van woorden.

Deze top 'niet de slottekst'

Voor de EU is dat veel te mager. Europa wil niet alleen zien dat in Bakoe wordt herhaald wat in Dubai was afgesproken, maar vindt dat dit ook verder moet worden uitgewerkt op de huidige top. "Deze tekst gaat de tegengestelde richting in. Dat is onacceptabel", stelde Hoekstra.

De Ierse klimaatminister Eamon Ryan zei dat "duidelijk is dat dit niet de slottekst is". Die zal volgens hem "behoorlijk radicaal" moeten verschillen van wat er nu ligt. Hij zag nog wel ruimte om overeenstemming te bereiken.

Trump

Ook de Verenigde Staten zijn kritisch: klimaatgezant John Podesta toonde zich "diep bezorgd" over wat hij een gebrek aan balans noemde in de teksten die de voorzitter heeft geproduceerd in de zoektocht naar een compromis. "Het is absoluut essentieel dat op deze conferentie sterke besluiten worden genomen over alle onderwerpen die op de agenda staan", zei hij. Podesta werkt overigens voor de vertrekkende regering van president Joe Biden. Diens opvolger Donald Trump is van plan het Klimaatakkoord van Parijs op te zeggen, zoals hij ook al deed in zijn eerste termijn. Biden meldde het land na zijn aantreden direct weer aan.