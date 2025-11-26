EU-parlement laakt passiviteit EU vredesonderhandelingen Oekraïne

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement is kritisch op de afzijdigheid van de EU bij een vredesplan voor Oekraïne. Pas nadat de VS met een 28-puntenplan kwamen, schoot Europa weer uit de startblokken. Europa had veel eerder zelf met vredesinitiatieven moeten komen, zo luidde de kritiek van veel politieke groepen in een debat over de recente vredesonderhandelingen. De rol van de EU daarin moet worden versterkt, vindt het parlement.

Fractievoorzitter Manfred Weber van de centrumrechtse EVP vindt dat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie de EU aan de onderhandelingstafel moet vertegenwoordigen, en niet landen als Frankrijk, Duitsland en het VK. Von der Leyen is van de EVP, de grootste partij in het EU-parlement.

De Groenen vinden dat Von der Leyen samen met EU-buitenlandchef Kaja Kallas Europa moet vertegenwoordigen, zei fractievoorzitter Terry Reintke.

Het parlement laakte het Amerikaanse plan. "Dat is geen vredesplan, maar een capitulatieplan", zei fractievoorzitter Iratxe García Pérez van S&D.