Hockeysters zonder aanvoerster Sanders naar Argentinië

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse hockeysters reizen zonder Pien Sanders naar Argentinië voor de start van het nieuwe seizoen van de Pro League. De aanvoerster is onvoldoende fit voor twee dubbele confrontaties met het gastland en Duitsland.

Daantje de Kruijff debuteert in de selectie van bondscoach Raoul Ehren. Felice Albers maakt weer deel uit van de selectie. Ze miste afgelopen zomer het EK omdat ze niet fit was. Oranje speelt tussen 9 en 16 december tweemaal tegen Argentinië en Duitsland. De ploeg vertrekt volgende week naar Zuid-Amerika.

"We kijken ernaar uit om weer wedstrijden te spelen met het team, na het EK van afgelopen zomer", zegt bondscoach Ehren in een persbericht. "De afgelopen periode hebben we hard getraind om voorbereid te zijn op de omstandigheden in Argentinië. Het feit dat er nu een olympisch ticket op het spel staat, maakt dat de Pro League nog spannender gaat worden. We zijn erop gebrand om maximaal resultaat te halen. Het zou heel fijn zijn om al voor het WK het olympisch ticket binnen te halen."