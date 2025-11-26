Vervuiling en klimaatverandering maken kraanwater duurder

AMSTERDAM (ANP) - Het water uit de kraan wordt voor veel Nederlanders duurder in 2026. Meerdere drinkwaterbedrijven hebben hun tarieven voor volgend jaar bekendgemaakt. Ze verhogen de prijs voor het verbruik, en vaak ook de vaste prijs die klanten betalen voor hun wateraansluiting. Het extra geld zeggen ze nodig te hebben voor investeringen die het gevolg zijn van toegenomen verbruik, klimaatverandering en vervuiling.

Onder andere PWN, actief in grote delen van Noord-Holland, verhoogt de prijs per duizend liter en de jaarlijkse vaste aansluitkosten. Ook het voor het westen van Zuid-Holland verantwoordelijke Dunea doet dit, net als WMD in Drenthe. Oasen, dat drinkwater levert in andere delen van Zuid-Holland, laat de vaste aansluitkosten onveranderd, maar verhoogt wel het tarief per kubieke meter drinkwater.

Nog niet alle drinkwaterbedrijven hebben hun nieuwe tarieven bekendgemaakt. Zij zullen dit de komende weken doen.