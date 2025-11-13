EU-parlement naar rechts om duurzaamheidsregels te schrappen

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft donderdag via rechts ingestemd met het schrappen van verduurzamingsregels voor bedrijven. De grootste partij EVP (centrumrechts) heeft voor het eerst tijdens een belangrijke stemming meegestemd met de uiterst rechtse partijen Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven. Daarmee heeft de EVP de gebruikelijke coalitie van sociaaldemocraten, het liberale Renew en de Groenen links laten liggen.

Het parlement heeft ermee ingestemd dat duurzaamheidsregels niet gelden voor kleine bedrijven. De bedrijven die zich wel hieraan moeten houden, hoeven minder plannen aan te leveren over verduurzaming of hoe ze mensenrechten waarborgen.

Het schrappen van de regels valt onder een voorstel van de Europese Commissie om de bureaucratie te vereenvoudigen. Het verminderen van regeldruk zou in het voordeel moeten werken van de concurrentiekracht van EU-bedrijven. Daarbij lijken de klimaatregels afgesproken in de Green Deal steeds vaker het onderspit te delven.

Verwijten

De sociaaldemocraten, het liberale Renew en de Groenen verwijten EVP-voorman Manfred Weber al langer samen te werken met uiterstrechtse partijen. Weber verweert zich door te stellen dat hij alleen heeft gekeken naar het vereenvoudigen van regeldruk. "Deze stemming ging over niets anders."

Bij Patriotten voor Europa zijn onder meer de PVV en de partijen van de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Franse politica Marine Le Pen aangesloten. De SGP, de partij van de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de Poolse PiS-partij zijn aangesloten bij de Conservatieven.