ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wat er in je brein gebeurt als je favoriete voetbalclub scoort of verliest - en de link met fanatisme buiten het veld

Wetenschap
door Peter Janssen
donderdag, 13 november 2025 om 12:29
ANP-530982619
Doodgewone burgers veranderen in extatische voetbalfans als ze plaatsnemen op de voetbaltribune. Als hun favoriete ploeg scoort, pompt de adrenaline door het lijf en springen ze de buurman in de armen; maar als de tegenstander wint, is de pijn letterlijk te voelen. Nieuw hersenonderzoek laat zien dat bepaalde hersengebieden extreem reageren op winst of verlies bij fanatieke voetbalsupporters.
Onderzoekers van de Universidad San Sebastián in Chili onderzochten met fMRI-scans hoe 60 mannelijke fans reageerden terwijl ze doelpunten bekeken van hun favoriete club, hun aartsrivaal of een neutraal team. Het resultaat: zodra hun eigen team scoorde, lichtten de beloningsgebieden in het brein op alsof ze zelf de winnende hadden gemaakt. Maar bij verlies gebeurde iets heel anders.
Zelfbeheersing onderdrukt
“Rivaliteit herconfigureert binnen seconden de balans tussen beloning en controle in het brein,” legt hoofdonderzoeker Francisco Zamorano uit. “Bij een belangrijke overwinning wordt het beloningssysteem extra geactiveerd, maar bij een nederlaag zien we dat het hersengebied dat verantwoordelijk is voor zelfbeheersing juist wordt onderdrukt.”
Dat verklaart volgens Zamorano waarom ogenschijnlijk rationele mensen bij een foute beslissing van de scheids ineens kunnen 'flippen'. “Dezelfde hersenpatronen – meer beloning, minder controle – zie je ook bij politieke en religieuze conflicten,” zegt hij.
Voetbal is oorlog
Volgens de onderzoekers worden deze hersencircuits al vroeg in het leven gevormd, door opvoeding, stress en sociale invloeden. “Bescherming van de kindertijd is de krachtigste manier om fanatisme te voorkomen,” aldus Zamorano. “Samenlevingen die dat verwaarlozen, erven de schade die het met zich meebrengt.”
Kortom: voetbal is hersenchemie op volle toeren. En diezelfde mechanismen die ons doen juichen op de tribune, kunnen ook verklaren waarom fanatisme – op het veld of daarbuiten – soms zo snel uit de hand loopt.
Bron: Eurekalert Radiology

Lees ook

NPB: inzet politie bij voetbal nog altijd 'ongekend hoog'NPB: inzet politie bij voetbal nog altijd 'ongekend hoog'
Gezondheidsraad: koppen tijdens voetbal is gevaarlijk voor je hersenenGezondheidsraad: koppen tijdens voetbal is gevaarlijk voor je hersenen
Je baby aanmelden voor voetbal: bij sommige clubs moet je welJe baby aanmelden voor voetbal: bij sommige clubs moet je wel
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-465676548

Moeite met gesprekken in rumoerige ruimtes? Dat zegt misschien iets over je IQ

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Epstein: Trump wist alles en bracht veel tijd door met een van mijn meisjes

2210

DNA-analyse: Hitler had een ernstige seksuele afwijking

https3A2F2Fcdn.pijper.io2F20252F112F8D68hhcr7j5Bqv1762865965

Cryptocharlatan en partner vermoord en in stukken gehakt in Dubai

ANP-401993560

Marion Jones, ooit de snelste vrouw ter wereld, komt nu amper nog de trap af

16272266217_16279521ea_b

Nepgezagvoerder vloog maandenlang passagiers boven Europa

Loading