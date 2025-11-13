Recordaantal zachte dagen gemeten in Nederland

HOUTEN (ANP) - Het aantal zachte dagen in Nederland, waarop de temperatuur 15 graden of hoger is, is dit jaar opgelopen tot 207. Daarmee is een nieuw record gevestigd, meldt Weeronline. Het vorige record stond op 206 dagen en werd gehaald in 2022 en 2014. De meetreeks loopt sinds 1901.

De top tien van jaren met de meeste zachte dagen bestaat vrijwel volledig uit jaren van deze eeuw. Alleen 1921 haalt de lijst, op een gedeelde tiende plaats. Het gemiddelde komt uit op 181 zachte dagen per jaar.

De verwachting voor de komende dagen laat in De Bilt voorlopig geen zachte dagen meer zien, maar later in het jaar kunnen er nog dagen bijkomen. Ook op oudjaarsdag is het in het verleden weleens ruim 15 graden geweest.

Daarnaast zijn er records van het aantal milde dagen, met temperaturen van minstens 10 graden. In 2024 werden in De Bilt 290 milde dagen gemeten, een record dat het oude maximum van 287 dagen uit 2020 verbrak. Dit jaar zijn er tot nu toe al 260 milde dagen geteld. Met nog ruim anderhalve maand te gaan is het mogelijk dat ook dit record sneuvelt.