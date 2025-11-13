EU-Parlement stemt in met 90 procent minder uitstoot in 2040

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met het plan om per 2040 de uitstoot van CO2 met 90 procent terug te dringen. Lidstaten gingen vorige week akkoord met het voorstel van de Europese Commissie, al hebben zij het wel flink afgezwakt. Zo mogen EU-lidstaten de uitstoot voor 5 procent buiten Europa compenseren met de aankoop van CO2-kredieten.

Het Europees Parlement wil wel dat beter wordt vastgelegd wat die CO2-kredieten precies zijn en hoe ze worden gecontroleerd. De Commissie en lidstaten gaan daarnaar kijken.

De coalitie van de centrumrechtse EVP, sociaaldemocraten, liberale Renew en de Groenen pleitte eerder in het debat dat het goedkeuren van het doel essentieel is voor de voortrekkersrol van de EU. "We moeten investeren in groene technologie om vooruit te blijven lopen", stelt de grootste partij EVP.