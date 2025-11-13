ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-Parlement stemt in met 90 procent minder uitstoot in 2040

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 11:42
anp131125125 1
BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met het plan om per 2040 de uitstoot van CO2 met 90 procent terug te dringen. Lidstaten gingen vorige week akkoord met het voorstel van de Europese Commissie, al hebben zij het wel flink afgezwakt. Zo mogen EU-lidstaten de uitstoot voor 5 procent buiten Europa compenseren met de aankoop van CO2-kredieten.
Het Europees Parlement wil wel dat beter wordt vastgelegd wat die CO2-kredieten precies zijn en hoe ze worden gecontroleerd. De Commissie en lidstaten gaan daarnaar kijken.
De coalitie van de centrumrechtse EVP, sociaaldemocraten, liberale Renew en de Groenen pleitte eerder in het debat dat het goedkeuren van het doel essentieel is voor de voortrekkersrol van de EU. "We moeten investeren in groene technologie om vooruit te blijven lopen", stelt de grootste partij EVP.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-465676548

Moeite met gesprekken in rumoerige ruimtes? Dat zegt misschien iets over je IQ

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Epstein: Trump wist alles en bracht veel tijd door met een van mijn meisjes

2210

DNA-analyse: Hitler had een ernstige seksuele afwijking

https3A2F2Fcdn.pijper.io2F20252F112F8D68hhcr7j5Bqv1762865965

Cryptocharlatan en partner vermoord en in stukken gehakt in Dubai

ANP-401993560

Marion Jones, ooit de snelste vrouw ter wereld, komt nu amper nog de trap af

16272266217_16279521ea_b

Nepgezagvoerder vloog maandenlang passagiers boven Europa

Loading