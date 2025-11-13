ECONOMIE
Hof legt Belg 25 jaar cel en tbs op voor moord ex-vriendin Delft

Samenleving
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 11:40
anp131125124 1
DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag de 34-jarige Vlaming Juanito V. in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin in Delft. Het 33-jarige slachtoffer werd op 5 februari 2023 op klaarlichte dag gedood. Haar moeder en stiefvader raakten zwaargewond.
Het slachtoffer had kort daarvoor haar relatie met V. verbroken. In een voortuin aan de Frederik van Eedenlaan stak hij haar 26 keer. Het hof noemt het des te gruwelijker dat haar toen 6-jarige dochter daarvan getuige was. V., die na een achtervolging in België werd aangehouden, schreef op de terugweg naar Antwerpen op Facebook dat hij drie mensen had neergestoken.
De man kampt met een persoonlijkheidsstoornis en een aanpassingsstoornis. Het hof acht hem verminderd toerekeningsvatbaar. De opgelegde celstraf van 25 jaar is twee jaar minder dan de rechtbank hem vorig jaar oplegde en het Openbaar Ministerie in hoger beroep had geëist.
