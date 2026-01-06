Israëlische minister bezoekt Somaliland na omstreden erkenning

HARGEISA (ANP/AFP) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar is dinsdag in Somaliland. Dit is het eerste hoge Israëlische bezoek aan Somaliland sinds de recente Israëlische erkenning van de zelfverklaarde republiek.

De autoriteiten van Somaliland laten weten dat een delegatie onder leiding van Saar is geland in de stad Hargeisa. "Hij werd op de luchthaven ontvangen door hoge regeringsfunctionarissen. Hij had ontmoetingen met de hoogste functionarissen van Somaliland", aldus een verklaring.

Somaliland scheidde zich in 1991 af van Somalië en werd tot voor kort door geen enkel land erkend. Israël bracht daar eind december verandering in, tot ongenoegen van Somalië en andere landen.