EU roept Venezuela op alle politieke gevangenen vrij te laten

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie roept de autoriteiten van Venezuela op om een einde te maken aan "alle onrechtvaardige en willekeurige detenties" en om alle politieke gevangenen onvoorwaardelijk vrij te laten. "Wij dringen er bij de autoriteiten op aan om de volledige eerbiediging van de mensenrechten te waarborgen, waaronder het recht op vreedzame vergadering en de vrijheid van meningsuiting", schrijft EU-buitenlandchef Kaja Kallas vrijdag in een verklaring.

Sinds de verkiezingsdag van 28 juli vorig jaar zijn de repressie en intimidatie tegen de oppositie en het maatschappelijk middenveld en hun families opgevoerd en verscherpt, stelt Kallas. De Venezolaanse autoriteiten dwingen daarmee hun eigen burgers "in angst te leven of in ballingschap te gaan". Volgens Kallas zijn inmiddels meer dan 2500 burgers, onder wie minderjarigen, gearresteerd.

Kallas stelt verder dat de vrijdag geïnaugureerde president Nicolás Maduro geen legitimiteit van een democratisch gekozen president heeft. Volgens openbaar beschikbare kopieën van verkiezingsverslagen ('actas') blijkt dat een meerderheid van de Venezolanen op oppositieleider Edmundo González Urrutia heeft gestemd. De electorale autoriteiten spreken dat tegen en riepen Maduro uit tot winnaar.