Avondklok in door bosbranden getroffen gebieden Los Angeles

LOS ANGELES (ANP/AFP) - De sheriff van Los Angeles heeft een avondklok ingesteld voor gebieden die zijn getroffen door de grote natuurbranden van de afgelopen dagen. Volgens sheriff Robert Luna moeten daarmee "overvallen en plunderingen" worden voorkomen.

"We doen dit om de gebouwen en woningen te beschermen die mensen hebben verlaten, omdat wij ze hebben opgedragen te vertrekken", zei Luna. De afgelopen dagen zijn er berichten geweest over plunderingen in de luxe wijken die geëvacueerd zijn. Sommige inwoners hebben zelf een straatpatrouille georganiseerd om hun huizen te bewaken.

De avondklok geldt tussen 18.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtends in de wijken Pacific Palisades en Eaton. Mensen die niet bevoegd zijn en toch in het getroffen gebied komen, zullen worden opgepakt en riskeren een celstraf. "We maken hier geen grappen over", aldus de sheriff.