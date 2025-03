EU-sancties tegen Rusland verlengd, ondanks gemor Hongarije

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben een sanctiepakket tegen ruim 2000 Russische politici en zakenmensen verlengd, ondanks een dreigende blokkade van Hongarije, laat een hoge EU-diplomaat weten. De tegoeden van de Russen op de sanctielijst zijn bevroren. Ook hebben ze reisbeperkingen.

Hongarije wilde in ruil voor een akkoord dat meerdere Russen van de lijst werden geschrapt, onder wie oligarch Michail Fridman. Het is nog onduidelijk of de andere 26 lidstaten daarmee hebben ingestemd in ruil voor Hongarije's akkoord voor de sancties.

De sancties zijn verlengd voor zes maanden. Daarna moeten alle 27 lidstaten het weer unaniem eens worden over het verlengen van het sanctiepakket.