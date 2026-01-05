ECONOMIE
Meerdere scholen dicht door winterweer

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 12:46
anp050126127 1
LEEUWARDEN (ANP) - De lessen en activiteiten van de mbo-scholen van Firda gaan maandag niet door. Firda heeft hiertoe besloten vanwege de situatie met het ov en op de weg, zo is te lezen op de website van de scholenorganisatie die locaties heeft in Friesland en Flevoland. Door het winterse weer is er maandag veel hinder op de weg en in het openbaar vervoer.
Ook het Sint-Janslyceum in Den Bosch blijft maandag dicht. De middelbare school schrijft op Instagram dat leerlingen nog even mogen genieten van het winterse weer en dat ze dinsdag bij het derde uur weer welkom zijn. De lessen bij Het Streek College in Ede gaan niet door omdat de verwarming het niet doet. De monteur is aan de slag en dinsdag start het onderwijs weer, maar de school adviseert leerlingen om zich voor de zekerheid warm aan te kleden.
De Universiteit Utrecht heeft besloten dat het onderwijs en tentamens maandag niet doorgaan. Eerder zou dit tot 13.00 uur het geval zijn. Er is meer winterweer voorspeld. De universiteit kondigt aan dat als in de ochtend code oranje wordt afgegeven in Utrecht, het onderwijs de hele dag niet doorgaat en medewerkers wordt geadviseerd thuis te werken. Dit advies geldt in ieder geval de hele week.
Op de site van de Rijksoverheid staat dat scholen geen ijsvrij mogen geven, omdat het kan leiden tot opvangproblemen voor ouders. Een school mag kinderen alleen onverwacht naar huis sturen bij overmacht, bijvoorbeeld als de school onbereikbaar is. Wel mag een school een lesrooster aanpassen als het langere tijd vriest. Docenten kunnen bijvoorbeeld gaan schaatsen met hun leerlingen.
