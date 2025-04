EU stelt geen nieuwe sancties in tegen Israëlische kolonisten

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Unie stelt geen nieuwe sancties in tegen Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Daarvoor is unanimiteit vereist, maar "tot nu toe hebben we nog geen 27 lidstaten aan boord", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na afloop van de eerste politieke EU-Palestijnse dialoog in Luxemburg.

"Om een sterk signaal af te geven dat we het kolonistengeweld verafschuwen, moeten we concrete stappen zetten. Daarom hebben we meer sancties voorgesteld", zei Kallas. De verdeeldheid onder de EU-lidstaten is echter groot, erkende zij.

Onder meer Nederland en Frankrijk hebben maandag op nieuwe sancties aangedrongen, maar daarvoor was onvoldoende steun. Sommige lidstaten vinden dat, voor het evenwicht, ook Hamas-strijders op zo'n sanctielijst moeten komen. Dat stuit bij anderen op verzet.

De EU is fel gekant tegen het Israëlische nederzettingenbeleid, ook in en rond Oost-Jeruzalem. "We roepen Israël op de uitbreiding van de nederzettingen te staken", zei Kallas.