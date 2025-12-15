ECONOMIE
EU stuurt acht vliegtuigen met hulpmiddelen naar Soedan

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 12:53
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie stuurt acht vliegtuigen met hulpgoederen naar Soedan vanwege het gewapende conflict in de regio Darfur. De eerste vlucht met 100 ton aan water, verzorgingsmiddelen en medicijnen is vrijdag afgeleverd. De overige vluchten vertrekken in december en januari.
De situatie in Darfur is verslechterd sinds paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) in oktober de stad el-Fasher hebben veroverd. Die beweging vecht sinds april 2023 een burgeroorlog uit met het leger in Soedan, waarbij tienduizenden burgers zijn gedood en miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen.
"Massale wreedheden, hongersnood en verplaatsing door het conflict in Soedan hebben miljoenen mensen in nood gebracht en ze hebben dringend humanitaire hulp nodig", stelt de Europese Commissie. De acht vluchten kosten 3,5 miljoen euro, wat wordt betaald uit het humanitaire hulpbudget van de EU. De EU heeft dit jaar tot dusver 270 miljoen euro aan hulp geleverd aan Soedan.
