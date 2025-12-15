Kamermeerderheid wil dat kabinet transgenderwet opnieuw indient

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat het kabinet de verruiming van de transgenderwet opnieuw indient. Een motie met dat verzoek van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Marjolein Moorman krijgt steun van een meerderheid, meldt haar partij.

Eerder dit jaar trok het kabinet de wet juist in nadat de Tweede Kamer daar in een motie om had gevraagd. De wet lag al in de Kamer, maar was nog niet helemaal behandeld. Dat de Kamer weer verder wil met de behandeling, betekent niet dat een meerderheid de wet ook steunt.

De wet verlaagt drempels voor transpersonen om hun geslacht te veranderen in hun paspoort. Daar is nu nog een deskundigenverklaring voor nodig. Ook jongeren tot 16 jaar kunnen volgens het voorstel hun geslachtsregistratie aanpassen, al is daarvoor wel een uitspraak van de rechter nodig.