Kremlin noemt opgeven NAVO-wens Kyiv basis voor onderhandelingen

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 12:53
anp151225120 1
MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland ziet het feit dat Oekraïne afziet van zijn doel om lid te worden van de NAVO als de "hoeksteen" voor verdere gesprekken om een einde te maken aan de oorlog. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky kwam de Russen zondag tegemoet door die wens te laten vallen. Wel wil hij veiligheidsgaranties van het Westen.
"Deze zaak is een van de hoekstenen en vraagt om speciale gesprekken", reageerde Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Hij zei te verwachten dat de Amerikanen Rusland spoedig zullen bijpraten over het overleg in Berlijn. Daar is Zelensky aanwezig om met de Amerikaanse onderhandelaars te praten. Later op maandag reizen ook een aantal Europese leiders naar de Duitse hoofdstad.
Rusland eiste al lang een toezegging dat Oekraïne niet bij de NAVO zou gaan. Ook wil het Kremlin dat Oekraïne de hele Donbas afstaat, ook de delen die nu nog in Oekraïense handen zijn. Volgens ingewijden willen de Amerikanen dat Kyiv het gebied opgeeft, ook nu Zelensky zijn NAVO-wens heeft laten varen.
