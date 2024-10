EU, VK en Canada leggen extra sancties op aan Myanmar

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie legt extra sancties op aan Myanmar. Drie personen gelieerd aan de militaire junta die in 2021 een staatsgreep pleegde, worden toegevoegd aan de EU-sanctielijst tegen het land dat tot 1989 Birma heette. Dat hebben de EU-landen bekendgemaakt in een persbericht.

De EU-landen hebben bovendien een bedrijf uit Myanmar op de sanctielijst gezet dat de winsten incasseert van lokale bedrijven die zich toeleggen op valse websites en cybercriminaliteit. Het bedrijf is gevestigd in de grensregio met Thailand waar behalve computerfraude ook veel mensenhandel en andere mensenrechtenschendingen plaatsvinden.

In totaal staan er nu 106 mensen en 22 instellingen op de sanctielijst die de Europese Unie in 2021 tegen Myanmar is begonnen.

Het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben dinsdag eveneens sancties tegen de dictatuur aangekondigd, onder meer om het de junta te bemoeilijken om aan olie en militair materieel te komen.