EU-voorzitter Tusk wil 'veel meer geld pompen in defensie': Europa moet voor eigen veiligheid zorgen

De Poolse premier Donald Tusk vindt dat Europa moet ophouden aan de VS te vragen wat zij kunnen doen om Europa veilig te houden. "Stel die vraag aan uzelf. Wat kunnen wij doen voor onze eigen veiligheid?", zei Tusk woensdag in het Europees Parlement. Zowel de EU-lidstaten als de Europese Unie moeten "veel meer geld pompen in de defensie", vindt Tusk. "Dat hoeft niet per se voor altijd."

Tusk lichtte in Straatsburg de prioriteiten toe van het Poolse voorzitterschap van de Europese Unie het komende halfjaar. Veiligheid staat daarbij bovenaan, waaronder buitenlandse veiligheid, zei de Poolse premier.

Bedreigingen moeten worden benoemd en aangepakt, betoogde Tusk. "Het is genoeg geweest met de handen in de zakken te steken."