Duurzame energiebranche wil na stikstofuitspraak voorrang

UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) roept na de stikstofuitspraak op om duurzame energieprojecten en de energie-infrastructuur in Nederland vrijstelling van de stikstofregels te geven of voorrang te bieden bij stikstofruimte. De rechter oordeelde in een zaak aangespannen door Greenpeace dat het kabinet zijn stikstofdoel van 2030 moet halen.

"De rechter erkende in zijn uitspraak dat naast woningbouw ook de energietransitie gehinderd wordt door de stikstofimpasse", stelt voorzitter Olof van der Gaag. "Dat is extra zonde, omdat meer schone energie juist kan helpen de stikstofemissie omlaag te brengen." Verduurzaming en schone energieprojecten dragen volgens de NVDE al jarenlang bij aan de vermindering van CO2- en stikstofuitstoot. Het "kleine beetje stikstofuitstoot" dat tijdens de bouw vrijkomt "valt daarbij in het niet", maar vormt volgens de branchevereniging nu wel een grote blokkade om energieprojecten te bouwen en de energie-infrastructuur uit te breiden.