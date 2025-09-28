ECONOMIE
EU wil dat VN-sancties Iran niet het einde van diplomatie zijn

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 10:40
anp280925061 1
BRUSSEL (ANP) - De opnieuw ingestelde VN-sancties tegen Iran moeten "niet het einde van de diplomatie zijn", schrijft EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Ze wil met het land blijven praten over het nucleaire programma. "Dat blijft een belangrijke uitdaging voor de regionale en internationale veiligheid."
De sancties zijn sinds zondag weer van kracht, omdat Iran zich volgens Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk niet heeft gehouden aan eerder gemaakte afspraken. Kallas schrijft dat zij en Europese ministers de afgelopen maand veel overleg hebben gevoerd met Iran om de sancties uit te stellen, maar dat heeft geen resultaat opgeleverd.
"Het standpunt van de Europese Unie is dat een duurzame oplossing voor de Iraanse nucleaire kwestie alleen kan worden bereikt door middel van onderhandelingen en diplomatie", aldus Kallas. Ze roept Iran op om te blijven onderhandelen en in de tussentijd de samenwerking met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) voort te zetten.
