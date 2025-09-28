Hackers stelen gegevens van klanten Londense warenhuis Harrods

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Klanten van het luxe Londense warenhuis Harrods zijn het slachtoffer geworden van een datahack, waarbij persoonlijke gegevens zijn buitgemaakt. Daarmee is er opnieuw een cyberaanval geweest gericht op een Brits bedrijf.

Gegevens, waaronder namen en contactgegevens van sommige Harrods-klanten, zijn ontvreemd uit de systemen van een "externe dienstverlener", heeft de winkel dit weekend laten weten. Om welke externe dienstverlener het precies gaat, wilde de retailer niet zeggen, daarbij verwijzend naar een "lopend strafrechtelijk onderzoek". De gestolen informatie bevatte geen accountwachtwoorden of betalingsgegevens.

Britse bedrijven zijn dit jaar getroffen door een golf van cyberaanvallen, waaronder tegen winkelconcern Marks & Spencer en autofabrikant Jaguar Land Rover. Harrods, eigendom van het Qatarese staatsinvesteringsfonds en bekend om zijn grote warenhuis in de Londense wijk Knightsbridge, was zelf in mei al het doelwit van een hackpoging.