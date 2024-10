EU zet Copernicus-satellietsysteem in voor hulp aan Spanje

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft haar Copernicus-satellietsysteem in stelling gebracht om reddingsteams in Spanje te helpen bij de overstromingen.

Dat heeft Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd. Ze zei ook dat door de EU gecoördineerde hulpdiensten al in Spanje in actie zijn.

"Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun familie en vrienden", zei Von der Leyen. Ze riep in herinnering dat buitensporige overstromingen inmiddels tot de permanente bedreigingen van Europa behoren. "Binnen een paar maanden waren er overstromingen in Centraal- en Oost-Europa, in Italië en nu in Spanje". Het is "de dramatische realiteit van klimaatverandering, waarop de Unie zich moet voorbereiden met alle mogelijke middelen".