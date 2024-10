Economie eurozone groeit sterker dan verwacht in derde kwartaal

De economie van de eurozone is in het derde kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens een eerste schatting van het Europese statistiekbureau Eurostat groeide de economie van het eurogebied met 0,4 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Economen hadden gerekend op een groei met 0,2 procent, na een groei van eveneens 0,2 procent in het tweede kwartaal.

Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat een groei van 0,3 procent in het derde kwartaal. Dat cijfer is gelijk aan de EU-groei in het tweede kwartaal van dit jaar.