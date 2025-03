Beurzen New York winnen na rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York hebben woensdag positief gereageerd op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken hield het belangrijkste rentetarief onveranderd en was in nieuwe ramingen wel pessimistischer over de groei van de economie. Maar beleggers trokken zich op aan de boodschap van Fed-preses Jerome Powell dat hij vooralsnog geen drastische ingrepen in het rentebeleid verwacht.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 41.964,63 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 5675,29 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq steeg 1,4 procent tot 17.750,79 punten.

In doorsnee rekenen beleidsmakers van de Fed dit jaar ook op een sterkere inflatie dan bij een eerdere raming. Dit komt onder andere door de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingevoerd, maar Powell verwacht dat dit effect van tijdelijke aard zal zijn. Het verwachte pad voor verdere renteverlagingen van de Fed veranderde niet.

De euro won weer terrein ten opzichte van de dollar en was 1,0899 dollar waard. Schuldpapieren van de Amerikaanse overheid wonnen na het Fed-besluit aan waarde, wat betekent dat het rendement erop daalt.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 67,22 dollar per vat. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 70,87 dollar per vat.