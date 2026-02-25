EU zoekt driftig naar opties blokkade Hongarije te omzeilen

BRUSSEL (ANP) - Op alle mogelijke niveaus wordt met Hongarije gesproken in een poging de blokkades op te heffen die het land heeft opgeworpen tegen een EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne en het 20e sanctiepakket tegen Rusland.

Hongarije weigert in te stemmen met beide, terwijl de Hongaarse premier Viktor Orbán in december akkoord was gegaan met de lening. Hongarije verwijt Oekraïne de doorvoer te blokkeren van Russische olie door de Droezjba-oliepijplijn. Die is onlangs na een Russische aanval ernstig beschadigd.

Er is een alternatief om Hongarije via een Kroatische pijplijn van olie te voorzien, zo heeft de oliecoördinatiegroep van de EU woensdag vastgesteld, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie.

Leveringszekerheid

De niet-Russische olie die door de Adriapijplijn naar Hongarije en ook Slowakije kan worden doorgevoerd, is voldoende om de leveringszekerheid van olie aan de twee landen te garanderen, voegde de woordvoerder eraan toe.

Het is niet bekend of Hongarije en Slowakije van dit alternatief gebruik willen maken.

Reserve van negentig dagen

Die leveringszekerheid van olie aan de twee landen stond en staat niet onder druk, zei de woordvoerder. Alle landen in de EU moeten een reserve aanhouden van negentig dagen. "Hongarije en Slowakije zijn begonnen met het vrijgeven van hun noodvoorraden", zei de woordvoerder.

"We blijven de situatie rond de leveringszekerheid in de gaten houden. We onderhouden nauw contact met alle relevante lidstaten, evenals met Oekraïne. De contacten vinden plaats op het hoogste niveau binnen de Commissie."

Ondertussen worden alle opties in kaart gebracht om de blokkades van Hongarije te omzeilen als diplomatie mislukt. Die niet nader genoemde mogelijkheden worden besproken met de lidstaten en het Europees Parlement.