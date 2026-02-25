ECONOMIE
Eerste officiële lentedag van 2026, ruim 15 graden in De Bilt

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 14:31
anp250226114 1
DE BILT (ANP) - Woensdag is officieel de eerste lentedag van het jaar. De temperatuur in De Bilt steeg woensdag na het middaguur naar 15,1 graden. Volgens Weeronline komt de eerste lentedag van het jaar eerder dan gebruikelijk, want normaal gesproken wordt er op 8 maart op het hoofdstation 15 graden of meer gemeten.
Eerder op de dag werd in de Limburgse hoofdstad Maastricht en het Zeeuws-Vlaamse Westdorpe al de eerste lokale lentedag van 2026 genoteerd. De weerdienst ziet dat het inmiddels in grote delen van het land lenteachtig is met 15 tot 18 graden. De laatste jaren dient de eerste lentedag zich steeds eerder aan. In de klimaatperiode 1991-2020 was de eerste officiële lentedag op 11 maart en in de periode 1981-2010 diende de eerste officiële lentedag zich op 17 maart aan. In de jaren tachtig was 22 maart pas gemiddeld de eerste zachte dag van het jaar met een temperatuur van 15 graden of meer.
In 2025 werd de eerste lentedag op 21 februari genoteerd en in 2024 was het op 15 februari het geval. Het record werd gevestigd in 2023. Toen was 1 januari de eerste lentedag, met een temperatuur van 15,6 graden in De Bilt.
