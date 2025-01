Europa bouwt eerste eigen maanlander, missie gepland voor 2031

PARIJS (ANP) - Europese landen gaan voor het eerst samen een maanlander ontwikkelen en bouwen. Het apparaat, Argonaut genaamd, moet in 2031 voor het eerst landen op het maanoppervlak. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft donderdag de contracten getekend. Daarmee is een bedrag van 862 miljoen euro gemoeid.

Astronauten liepen in 1972 voor het laatst rond op de maan. De Verenigde Staten, Canada en Europa werken samen aan een terugkeer. Ze willen ook maanbases bouwen, voor langdurig verblijf. De ESA wil dat de Argonaut regelmatig heen en weer vliegt om voedsel, water, zuurstof, wetenschappelijke instrumenten en maankarretjes te brengen.

De maan wordt aan veel meer straling van de zon blootgesteld dan de aarde, doordat er geen beschermende dampkring is. De straling is ongeveer tweehonderd keer zo hoog als op aarde. Dat is niet alleen schadelijk voor mensen, maar ook voor voorwerpen. De Argonaut moet vijf jaar op de maan kunnen doorstaan.

Nederland

De opdracht voor de ontwikkeling is gegund aan Thales Alenia Space uit Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk en aan OHB uit Duitsland. Zij maken later bekend wie de onderdelen gaan bouwen. Dan wordt ook duidelijk welke bijdrage Nederland aan de missie levert.

Tot nu toe zijn de Sovjet-Unie/Rusland, de Verenigde Staten, China, India en Japan erin geslaagd op de maan te landen, evenals het commerciële ruimtevaartbedrijf Intuitive Machines. Alleen de Verenigde Staten hebben astronauten naar de maan gebracht.