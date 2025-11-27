Europarlement wil hardere acties EU tegen oorlog in Soedan

STRAATSBURG (ANP) - De EU en de EU-lidstaten moeten meer en hardere acties ondernemen tegen de oorlog en de humanitaire crisis in Soedan, vindt het Europees Parlement. De EU moet onder andere sancties opleggen aan belangrijke commandanten van de Soedanese paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) en het Soedanese leger (SAF).

Zij zijn verantwoordelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, stelt het parlement in een resolutie. Ook aan hun financiers en andere medeplichtigen moet de EU sancties opleggen.

De Europese Commissie en de lidstaten moeten krachtig optreden en nauw samenwerken met internationale partners "om genocide in Soedan te voorkomen", stelt het Europees Parlement in de gezamenlijke verklaring. Die is donderdag met 503 stemmen voor, 32 tegen en 52 onthoudingen aangenomen.

Schendingen

De Europarlementariërs veroordelen de "ernstige en systematische schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten" door zowel de RSF als de SAF.

"We moeten de humanitaire hulp opvoeren, druk uitoefenen op de toegang tot hulp en beschermde humanitaire corridors en veilige evacuatieroutes creëren", zei de Nederlandse Europarlementariër Marit Maij (GroenLinks-PvdA) na de stemming.

Verenigde Arabische Emiraten

De sociaaldemocraten (S&D) hebben voor de resolutie gestemd, maar betreuren het dat de rol van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) niet in de resolutie is opgenomen, zegt Maij. De Europese PvdA is onderdeel van S&D.

"Geloofwaardig onderzoek heeft aangetoond dat externe actoren, met name netwerken die vanuit of via de VAE opereren, de RSF hebben gesteund met financiering en wapenleveringen", zegt Maij. "Daarmee hebben ze het wapenembargo van de VN en de beperkende maatregelen van de EU geschonden."