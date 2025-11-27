Dodental brand Hongkong loopt op, miljoenen voor getroffenen

HONGKONG (ANP) - Het dodental door de brand in Hongkongse woontorens is opgelopen naar zeker 65. De regering zet een fonds van 300 miljoen Hongkongse dollar (ruim 33 miljoen euro) op om de getroffen bewoners te helpen.

Door de brand zijn ook tien brandweerlieden en zestig anderen gewond geraakt. De politie zei donderdag dat er nog bijna driehonderd vermisten zijn. In de 2000 appartementen van de torens woonden meer dan 4600 mensen.

De brand in het wooncomplex Wang Fuk Court brak woensdag uit. Zeven van de acht torenflats werden getroffen. Ruim 1200 brandweerlieden rukten uit en hebben de brand nu grotendeels onder controle.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Bij de gebouwen stonden voor renovatiewerkzaamheden steigers van bamboe, die de verspreiding van het vuur waarschijnlijk hebben versneld. De politie heeft drie mannen van een bouwbedrijf gearresteerd op verdenking van dood door schuld. Er werden mogelijk materialen gebruikt die niet brandveilig genoeg waren.