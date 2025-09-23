Europarlementariër Maij roept landen op tot actie tegen femicide

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse Europarlementariër Marit Maij (GroenLinks-PvdA) roept in een brief alle EU-ministers van Justitie op femicide te erkennen en concrete acties te nemen. De brief is ondertekend door vijftig Europarlementariërs van verschillende politieke families. Hij wordt dinsdag verstuurd. Ook demissionair minister Foort van Oosten (Justitie, VVD) krijgt de brief, waarin hij wordt aangespoord "concrete en zinvolle maatregelen te nemen", schrijft Maij.

"Daarmee geeft uw regering een cruciale boodschap af: dat zij pal staat voor de veiligheid, waardigheid en mensenrechten van vrouwen en meisjes", schrijft Maij in de brief aan de EU-justitieministers die de Istanbul-conventie hebben geratificeerd.

Dat verdrag is het eerste juridisch bindende instrument dat zich richt op het voorkomen van huiselijk geweld, het beschermen van slachtoffers en het vervolgen van verdachten. Nederland heeft net als veel EU-landen het verdrag geratificeerd.

'Duw in de rug'

Concrete acties blijven volgens Maij achter. Het initiatief is bedoeld als "duw in de rug om de uitvoering van bestaande wetgeving te versnellen en te verbeteren", verduidelijkt haar woordvoerder.

In een brief aan de EU-ministers die het verdrag niet hebben geratificeerd, vraagt Maij hun dat direct te doen. Het gaat om Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, Slowakije en Tsjechië.

'Systematische problemen'

Maij schrijft dat seksueel geweld, wreedheid, intimidatie en vrouwenmoord geen op zichzelf staande incidenten zijn, "maar eerder systemische problemen die beleidsmakers veel te lang hebben genegeerd".

De brief is ondertekend door Europarlementariërs van de sociaaldemocraten (waar PvdA deel van uitmaakt), de Groenen (met GroenLinks), de liberale Renew, de centrumrechtse EVP en de uiterst linkse fractie.