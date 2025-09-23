Wisselende reacties op terugkeer van Jimmy Kimmel op tv

NEW YORK (ANP) - De terugkomst van talkshowhost Jimmy Kimmel op televisie zorgt in de Verenigde Staten voor wisselende reacties, schrijft The New York Times. De Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, spreekt op X van "een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting overal ter wereld". Voormalig Fox News-presentatrice Megyn Kelly vindt juist dat de schorsing veel te kort heeft geduurd.

"Het moet fijn zijn om links te zijn", schrijft Kelly op X. "De schorsing duurt vijf dagen en hij staat weer volop in de schijnwerpers. Als hij rechts zou zijn geweest, was hij in de marge verdwenen."

Kimmels talkshow Jimmy Kimmel Live! werd vorige week voor onbepaalde tijd stopgezet na uitspraken van de presentator over de recente moord op de conservatieve activist Charlie Kirk. Disney besloot "na diepgaande gesprekken" om de show dinsdag weer te hervatten.

Kanttekening

De conservatieve commentator Matt Walsh reageert kritisch op de terugkomst van Kimmel. "Links kijkt ons recht in de ogen en stelt dat dit een grotere aanval op de vrijheid van meningsuiting was dan het doodschieten van Charlie Kirk", schrijft Walsh op X.

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie ACLU, die de schorsing maandag in een open brief veroordeelde, plaatst een kanttekening bij de terugkeer van Kimmel op tv. "Dit zal niet de laatste poging van de regering zijn om bedrijven onder druk te zetten", schrijft de ACLU. De brief werd door meer dan vijfhonderd beroemdheden ondertekend.