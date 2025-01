Europarlementariërs laaiend over 'groen lobbyschandaal'

STRAATSBURG (ANP) - Nederlandse Europarlementariërs van VVD, BBB en NSC vinden het onacceptabel dat de Europese Commissie jarenlang milieuorganisaties zou hebben gesubsidieerd, waarvoor die in ruil moesten lobbyen voor de Green Deal van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. Zij vinden dat het "groene lobbyschandaal", zoals BBB'er Sander Smit het noemt, tot op de bodem moet worden uitgezocht. Ook eisen ze opheldering hierover van de Europese Commissie.

De Europarlementariërs reageren daarmee op een publicatie van De Telegraaf, die geheime contracten heeft ingezien van de Europese Commissie en milieuorganisaties. In de Green Deal hebben de EU-landen afgesproken om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en het verlies aan biodiversiteit te bestrijden.

"De Europese Commissie hoort neutraal te opereren en zich te richten op het maken van eerlijke wetgeving. Ze hoort geen belastinggeld te gebruiken om via de achterdeur invloed uit te oefenen op Europarlementariërs", fulmineert VVD-Europarlementariër Malik Azmani.

NSC: oneigenlijke beïnvloeding

Smit eist dat alle wet- en regelgeving die te maken heeft met de Green Deal wordt opgeschort tot het schandaal is opgehelderd. Ook wil hij opheldering over de rol van Timmermans. Die is tegenwoordig fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer.

NSC-Europarlementariër Dirk Gotink spreekt van "oneigenlijke beïnvloeding van de uitvoerende macht richting de wetgevende macht". Hij wil weten of dergelijk gebruik van de Europese Commissie een uitzondering of regel is. "Dit soort praktijken met belastinggeld moet stoppen."

Debat

Het Europees Parlement debatteert later woensdag over de financiering van ngo's zoals milieuorganisaties.