Krant: regering VS wil optreden bij tegenwerking migratiebeleid

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering geeft federale aanklagers opdracht om op te treden als lokale functionarissen niet meewerken met plannen om een grootschalige deportatiecampagne uit te voeren. Dwarsliggers moeten worden onderzocht en mogelijk ook vervolgd, staat in een document dat is ingezien door de krant The Washington Post.

President Donald Trump wil in zijn ambtsperiode op ongekend grote schaal ongedocumenteerde migranten het land uitzetten. De landelijke immigratiedienst ICE moet die mensen vastzetten, maar daar werken lokale overheden niet altijd aan mee. Daar zijn meerdere redenen voor, waaronder de vrees dat migranten niet meer naar de lokale politie durven te stappen om misdrijven te melden als ze moeten vrezen voor uitzetting.

Een topfunctionaris van het ministerie van Justitie schrijft nu in een memo aan medewerkers dat in de grondwet staat dat ook plaatselijke autoriteiten moeten meewerken met de uitvoering van landelijk immigratiebeleid. Incidenten als het herbergen van migranten en het niet delen van informatie over iemands verblijfsstatus moeten worden onderzocht, schrijft Emil Bove, voorheen een advocaat van Trump.