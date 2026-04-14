Europarlementariërs: strafmaatregelen Hongarije nog niet opheffen

BRUSSEL (ANP) - Het is nog veel te vroeg om de strafmaatregelen die de EU tegen Hongarije heeft opgelegd in te trekken, vinden de rapporteurs van het Europees Parlement die de situatie in Hongarije nauwlettend volgen. Een nieuwe Hongaarse regering moet eerst concrete maatregelen nemen om de democratie, grondrechten, vrijheid van meningsuiting en rechtszekerheid te herstellen, vinden zowel de Nederlandse Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks-PvdA) als de Duitse Europarlementariër Daniel Freund (Groenen).

Beiden zijn wel hoopvol nu de voormalige oppositieleider Péter Magyar de verkiezingen heeft gewonnen, waarmee een einde komt aan het 16-jarige bewind van Viktor Orbán. Maar voordat de miljarden euro's bevroren EU-fondsen worden vrijgegeven, moet Magyar concreet werk maken van zijn beloften zoals het aanpakken van corruptie en het herstellen van de persvrijheid, zei Freund dinsdag op een persconferentie.

Ook de artikel 7-procedure die tegen Hongarije loopt, moet niet worden ingetrokken, vindt Strik. Via dit artikel kan het stemrecht van Hongarije in de EU worden ontnomen. De procedure kan fungeren als een "perfect platform" voor samenwerking en constructieve dialoog met de EU-lidstaten, zei Strik dinsdag.

"We zijn niet vanwege Orbán met artikel 7 begonnen, maar vanwege de tekortkomingen in het systeem", zei Strik. Magyar heeft onder andere beloofd de rechtsstaat te herstellen, EU-wetten te respecteren en corruptie te bestrijden, somde ze op. "Dit zijn essentiële beloften. Het ruime mandaat dat de kiezers hem hebben gegeven, stelt hem in staat zijn beloften na te komen. Maar het is een complexe operatie die tijd en nauwe samenwerking met de EU vereist."