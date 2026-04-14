Luchtvaart dringt in Brussel aan op crisismaatregelen

Economie
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 12:20
BRUSSEL (ANP/RTR) - Europese luchtvaartmaatschappijen roepen Brussel op noodmaatregelen te nemen om de schade van de oorlog met Iran aan te pakken. De sector kampt met wijdverbreide luchtruimsluitingen en groeiende zorgen over tekorten aan vliegtuigbrandstof.
Volgens een door Reuters ingezien document roept brancheorganisatie Airlines for Europe (A4E) de EU op tot een pakket crisismaatregelen, waaronder monitoring van de voorraden vliegtuigbrandstof op EU-niveau. Daarnaast pleit de branche ervoor om de Europese CO2-regels voor de luchtvaart tijdelijk stil te leggen. A4E wil ook dat bepaalde luchtvaartbelastingen worden geschrapt, staat in het document.
De luchtvaartsector wordt getroffen door luchtruimsluitingen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari. De Europese Unie heeft luchtvaartmaatschappijen voor langere tijd verboden om door het luchtruim van verschillende Golfstaten te vliegen, waaronder de VAE en Qatar.
POPULAIR NIEUWS

Waarom je moet oppassen met te veel vitamine D

Wat is bevredigender: seks of masturberen?

IEA-baas: olie gaat nog veel duurder worden

Hoeveel dagen mag je een caravan of camper voor de deur parkeren voordat je in de problemen komt?

Een 19‐jarige Olympisch kampioen die haar sport wil opgeven omdat volwassenen haar online collectief tot ‘vette zeug’ bombarderen – hoe normaal is dit eigenlijk nog?

Jetten na lang diner met Trump: 'te kort om elkaar te overtuigen' (+rare video)

