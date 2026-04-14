Luchtvaart dringt in Brussel aan op crisismaatregelen

BRUSSEL (ANP/RTR) - Europese luchtvaartmaatschappijen roepen Brussel op noodmaatregelen te nemen om de schade van de oorlog met Iran aan te pakken. De sector kampt met wijdverbreide luchtruimsluitingen en groeiende zorgen over tekorten aan vliegtuigbrandstof.

Volgens een door Reuters ingezien document roept brancheorganisatie Airlines for Europe (A4E) de EU op tot een pakket crisismaatregelen, waaronder monitoring van de voorraden vliegtuigbrandstof op EU-niveau. Daarnaast pleit de branche ervoor om de Europese CO2-regels voor de luchtvaart tijdelijk stil te leggen. A4E wil ook dat bepaalde luchtvaartbelastingen worden geschrapt, staat in het document.

De luchtvaartsector wordt getroffen door luchtruimsluitingen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari. De Europese Unie heeft luchtvaartmaatschappijen voor langere tijd verboden om door het luchtruim van verschillende Golfstaten te vliegen, waaronder de VAE en Qatar.