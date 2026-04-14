Verdachten kunstroof wilden buit mogelijk verkopen aan de Staat

ASSEN (ANP) - De verdachten van de Drentse kunstroof zouden het plan hebben gehad de kostbare buit aan de Nederlandse staat te verkopen. Dat zou een van de verdachten, de 21-jarige Jan B., hebben gezegd tegen undercoveragenten die politie en justitie in het onderzoek hebben ingezet.

Dat bleek dinsdag tijdens de bespreking van het dossier in de geruchtmakende zaak. Verdachte B. wilde er geen nadere vragen over beantwoorden.

De roof vond plaats in de nacht van 24 op 25 januari vorig jaar. In maart zette de politie undercoveragenten in op verdachte B., die later is aangehouden dan zijn twee medeverdachten. In gesprekken met de undercovers, die zich voordeden als Joegoslavische criminelen, liet B. zich belastend uit over dat duo. Ook zei hij dat de buit zich nog in Nederland bevond. De undercovers boden er vier ton voor, maar dat vond B. veel te weinig. De rechtbankvoorzitter merkte op dat B. "de rol van bemiddelaar" op zich leek te nemen.

B. heeft eerder verklaard dat hij veel heeft gelogen tegen de undercovers en dat hij door hen is bedreigd en onder druk is gezet.