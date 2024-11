Europarlementariërs VVD en SGP willen verbod op Samidoun

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse Europarlementariërs Malik Azmani (VVD) en Bert-Jan Ruissen (SGP) willen een verbod op de pro-Palestijnse organisatie Samidoun. Dat zeiden ze woensdagavond tijdens een spoeddebat in het Europees Parlement over het geweld in Amsterdam tegen Israëlische voetbalsupporters in de nacht van donderdag op vrijdag. Ruissen had het spoeddebat aangevraagd.

In het debat sprak het Europarlement zijn afschuw uit over het geweld tegen Joden. Het maakt zich grote zorgen over de groeiende Jodenhaat en antisemitisme in Europa. "Antisemitisme blijft een risico en dat moet bestreden worden", zei Eurocommissaris Margaritis Schinas (Bevordering van Europese levenswijze).

Naast de VVD en SGP veroordeelden ook de Nederlandse Europarlementariërs van CDA, GroenLinks-PvdA, BBB en D66 het geweld.